ProRail slaat alarm over stroomtekort op het spoor

Woordvoerder Aldert Baas legt uit: "Vergelijk het met de stoppenkast van je huis: als je daar meer en zware elektrische apparaten in wilt zetten moet je je meterkast aanpassen met extra groepen. Anders loop je tegen overbelasting aan."Het spoor kent landelijk meer dan zestig knelpunten, zo blijkt uit een inventarisatie van ProRail. Daar kan zonder extra maatregelen de treindienst niet worden uitgebreid of vernieuwd. Om het probleem structureel aan te pakken pleit ProRail voor meer of grotere transformatoren, die meer elektriciteit naar de bovenleidingen voeren.Baas: "De toekomst van het spoor vereist in verband met de toename van treinverkeer en inzet van nieuwe treinen een ombouw van 1500 naar 3000 volt. Zo’n systeemsprong geeft meer mogelijkheden voor inzet van zwaar materieel. Landelijk dit systeem realiseren wordt geschat op 1 tot 1,5 miljard euro." Uitbreiding van infra, dus meer spoor, in Drenthe is al aan de orde: "De Emmerlijn wordt aangepast voor meer en robuuster treinverkeer."Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur wordt er fors geïnvesteerd in het spoor en maakt de aanpak van het stroomtekort hier onderdeel van uit. In het regeerakkoord staat ook dat de extra middelen worden ingezet voor onder meer de voorfinanciering van de overschakeling naar de 3.000 volt bovenleidingspanning.