Weer dode vissen in Middenraai bij Nieuw-Balinge

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat de eerste melding dinsdag binnenkwam. Sindsdien treft het waterschap maatregelen, zo wordt zuurstofrijk water in de Middenraai gepompt en zijn er beluchters geplaatst.Klaas Jansen van het waterschap waagt zich nog niet aan een oorzaak. "Er zijn watermonsters genomen en die gaan we analyseren. Het komt op zich wel vaker voor dat dat bepaalde wateren last krijgen bij bepaalde temperaturen, maar of dat hier ook het geval is kunnen we nog niet zeggen."Vrijwilligers van het waterschap proberen ondertussen zo veel mogelijk levende vis in ander water over te zetten. Uit metingen blijkt dat het zuurstofniveau langzaam toeneemt, toch verwacht het waterschap dat deze situatie nog dagen zal duren.Eind vorig jaar werden ook honderden dode vissen aangetroffen in het kanaal tussen Nieuw-Balinge en Nieuweroord. Toen was het iets verderop in de Verlengde Middenraai. Het waterschap speculeerde toen dat rioolwater door de harde regen in het oppervlaktewater terecht kwam.