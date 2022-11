Van burenruzies tot doodslag: 75 klachten in 7 maanden op vakantieparken Erm

Door de aanwezigheid van arbeidsmigranten op het terrein zeggen bewoners zich al geruime tijd onveilig te voelen. Martin Smith, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, sprak zich daar vorige maand over uit. "Er is geluidsoverlast, ik heb gebruikte spuiten gevonden, de arbeidsmigranten drinken veel en laten hun rotzooi slingeren."

Vanaf Secundo, met vooral jonge bewoners, werden de afgelopen maanden 24 meldingen gedaan, vooral over burenruzies en geluidsoverlast. De overlast was het minst op Primo, met in totaal 12 meldingen. Daarbij ging het ook over blaffende honden. Dat komt omdat de vakantiebewoning op dit gedeelte is gericht op hondenbezitters.