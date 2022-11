'900 extra woningen in Tynaarlo is te doen, maar niet veel meer'

900 woningen moeten er in de gemeente Tynaarlo bij gaan komen. Daarvoor heeft het tot en met 2030 de tijd. Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) noemt deze ambitie haalbaar, maar waarschuwt ook. "Veel meer dan dat gaat echt moeilijk worden."

Deze week nam de gemeenteraad van Tynaarlo samen met onder meer Stichting Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw een voorschot op de woonvisie die volgend jaar moet worden gepresenteerd. In die visie staan de toekomstplannen op het gebied van woningbouw voor de gemeente. De bijeenkomst in het gemeentehuis van Tynaarlo was bedoeld om op een 'informele manier' over de woonopgave van de gemeente te praten.

Wachttijden tot 8 jaar

Esther Borstlap van Woonborg gaf de aanwezige politici mee dat er snel sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in Tynaarlo. "Zorg dat je bij nieuwbouwprojecten vasthoudt aan de norm van 30 procent sociale huurwoningen. Ook bij kleinere projecten."

Momenteel moeten huurders bij Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw (SEW) rekenen op gigantische wachttijden. "De druk is enorm", aldus Frans Verhoeven van SEW. "Op grondgebonden woningen krijgen wij al gauw 250 tot 300 aanmeldingen. Onze wachttijd voor een woning loopt al op tot 8 jaar. En daar komt de huisvesting van statushouders nog bij op."

100 te weinig, 600 te veel

Ondertussen staan de grondprijzen onder druk, waardoor gemeenten op woningbouwprojecten soms miljoenen moeten bijleggen. Tynaarlo moet dat bijvoorbeeld bij de wijk Laarhove, die aan de achterkant van het Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren komt. "We hoeven er niet aan te verdienen", verduidelijkt wethouder Vellinga. "Maar het moet financieel wel haalbaar zijn om woningen voor lage inkomens te realiseren. We voelen de urgentie, maar het wringt wel."

In deze beleidsperiode, die tot en met 2026 loopt, moeten er nog veel woningen bij. "100 is te weinig, maar 500 tot 600 woningen is niet reëel", schetste Vellinga. De 900 woningen tot en met 2030 blijft fier overeind. "Dat is best veel voor een gemeente als Tynaarlo. Meer dan er in de afgelopen 10 jaar is gebouwd."

Nieuw dorp?

De vraag is niet óf er gebouwd moet worden, maar wáár. Raadslid Richard Aeilkema (Tynaarlo Nu) kwam met het ambitieuze plan om eens te kijken of er niet ergens een heel nieuw dorp kan worden gebouwd. "Misschien nog niet eens zo'n gek idee", merkt Vellinga op. "Maar we willen de gemeente Tynaarlo als groene long tussen Groningen en Assen behouden. Het gaat om de keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld of je veel appartementen wil bouwen, of juist grondgebonden woningen. Dan gaat het om het behoud van het dorpskarakter