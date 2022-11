Drents elektriciteitsnet zit zo goed als vol, geen nieuwe aansluitingen voor bedrijven

Nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven die hun werkzaamheden willen uitbreiden in Drenthe kunnen voorlopig niet direct stroom afnemen van het elektriciteitsnet. De grenzen van wat het hoogspanningsnet aankan, zijn namelijk bereikt, aldus netbeheerders Tennet en Enexis. De levering van stroom komt daarmee in de knel, dat geldt ook voor de provincies Overijssel en Groningen.

Eind deze maand begint een onderzoek naar oplossingen voor de ontstane verstopping. Gedurende dat traject kunnen de netbeheerders geen harde afspraken met zakelijke klanten maken over nieuwe of verzwaring van bestaande aansluitingen.

Volgens Daphne Verreth, directeur Energiesysteem en Transitie bij Enexis, betekent dit niet dat het net op slot gaat, maar dat voor wat betreft de aansluitingen het licht op oranje gaat. "Klanten kunnen zich wel melden, maar wij kunnen nog niet zeggen wanneer er stroom kan worden geleverd." Het gaat hierbij om grootverbruikers, zoals grootbedrijven en winkelcentra, niet om particulieren. Het is niet onduidelijk hoelang deze situatie gaat duren.

Enorme vraag naar elektriciteit

Volgens Tennet en Enexis overstelpt de vraag naar capaciteit momenteel het aanbod. Het aantal aanvragen loopt sneller op dan dat er netten kunnen worden gerealiseerd. Zo is er sprake van een snelle groei van het aantal zonneparken in Groningen, Drenthe en Overijssel.

In Drenthe zelf valt de enorme vraag naar elektriciteit op. Er komen steeds meer bedrijven bij die hun energievoorziening elektrisch verduurzamen door bijvoorbeeld het plaatsen van e-boilers. Deze snelle groei leidt inmiddels tot een knelpunt in het netwerk van Tennet in Zeijerveen en Assen. Dit is het verbindingsstation tussen het regionale hoogspanningsnet en de landelijke elektriciteitssnelweg.

Schaarste

"Rondom dit punt begint de stroom zeer schaars te worden", aldus hoofd netplanning Robert Kuik van Tennet. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van dit station, maar dat is pas gereed in 2025 of 2026. Rondom Meppel lijkt het netwerk inmiddels ook in de knel te raken.

Tennet is verder van plan om in totaal 13 miljard euro te investeren in versterking van het landelijke netwerk. Hierbij worden er onder meer extra op- en afritten naar de landelijke elektriciteitssnelwegen aangelegd om de groeiende vraag en aanbod vanuit de regio's beter het hoofd te bieden.

Landelijk wordt er al gekeken naar oplossingen. De overheid, netbeheerders en belangenverenigingen voeren hier al sinds de zomer gesprekken over. In december komt minister Jetten nog met een actieprogramma.

'Spitsmijden'

Tennet neemt zelf actie door vandaag een aantal voorstellen te doen richting de ACM, de waakhond van de energiemarkt. Een idee is om klanten te laten betalen als ze niet op piekmomenten gebruik maken van het net. Eind deze maand starten de netbeheerders met een ronde door de markt. Eind februari moet duidelijk zijn voor hoeveel extra lucht dit zogenoemde 'spitsmijden' kan zorgen op het net.

Uiteraard biedt slechts tijdelijk soelaas, weet Kuik. Vandaar dat er ook ingezet wordt op een versnelling van het versterking van het regionale netwerk. Zoals het eerder genoemde station bij Zeijerveen. "We verwachten de eerste transformator al in 2024 te kunnen plaatsen. Waardoor er vanaf dat moment alweer sprake is van meer capaciteit."

