OM eist cel voor versturen dreigende seksberichten via Facebook

De man stuurde vanaf september 2017 tot april van dit jaar vier jonge vrouwen via Facebook seksueel getinte dreigberichten. Hij dreigde onder meer met verkrachtingen. Een van de slachtoffers was nog minderjarig, toen dit begon. De slachtoffers zijn zusjes van elkaar.De berichten waren extreem bedreigend, omdat daarin de adressen van de slachtoffers en persoonlijke wetenswaardigheden werden genoemd. Een van de slachtoffers kreeg het vermoeden wie hun belager kon zijn.Ze wees een jongen aan die bij haar in de klas had gezeten. Uiteindelijk kwam de politie via het IP-adres bij de verdachte uit. Ondertussen kregen ook de ouders doodsbedreigingen via hun Facebook-account.De man noemde zijn daad ‘lollig’ toen de agenten bij hem aan de deur stonden. Tegenover de rechters vond de man het nog allerminst lollig. Hij begreep zichzelf absoluut niet. Hij had niets tegen deze vrouwen en hun ouders.Hij stuurde de berichten ’s nachts als hij te veel had gedronken. Hij had geen idee hoeveel berichten hij verstuurde. De rechter zei: "Een enorme hoeveelheid, berichten waarvan je rillingen krijgt."De slachtoffers leefden al die tijd in angst. Ze durfden vele dingen niet meer te ondernemen en een van hen kreeg paniekaanvallen. De moeder wilde geen celstraf voor de verdachte, zei ze tegen de rechters. "Wij vinden het belangrijker dat hij wordt behandeld."De verdachte is psychologisch onderzocht. De deskundigen waren het over één ding eens; hier is sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Of die stoornis in het autistisch spectrum of op het gebied van schizofrenie bevond, daarover verschilden de meningen.De man moet worden behandeld, vond ook de officier van justitie. Maar daarnaast vond hij ook een celstraf als vergelding passend. Hij eiste dat de 25-jarige man in de drie jaar durende proeftijd zich laat behandelen en een contactverbod opgelegd krijgt.Uitspraak over twee weken.