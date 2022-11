Subsidieregeling voor wolfwerend raster ontoereikend voor Drentse weidebedrijven

Schapenhouders zijn gepikeerd over de uitlatingen van wolvenconsulent Jaap Mekel van afgelopen maandag. Hij zei bij RTV Drenthe dat hij weinig werd ingeschakeld en het vermoeden had dat schapenhouders in de ontkenning zitten als het gaat over het plaatsen van wolfwerende rasters. Toen hij rondreed in Drenthe constateerde hij dat er weinig landbouwhuisdieren beschermd stonden.

Maar wat veel schapenhouders betreft is er geen sprake van onwil, maar zitten er heel veel haken en ogen aan het plaatsen van wolfwerende rasters. Zo zijn er tal van beweidingsbedrijven in Drenthe voor wie de verleende subsidie niet genoeg is. Want er is een subsidieplafond van 20.000 euro per bedrijf en dat is voor dit soort bedrijven onvoldoende.

Wolwerend hek is duur

Zoals bijvoorbeeld voor Robertjan Feijen uit Smilde. Hij heeft een beweidingsbedrijf met 700 schapen verdeeld over meerdere percelen. Hij is het niet eens met de uitlating van de wolvenconsulent dat schapenhouders in de ontkenning zitten. Wolfwerende rasters zijn voor hem niet te betalen.

"We hebben het net even op een kladpapiertje uitgerekend. Als we schapen zouden willen beschermen met netten, met de juiste stroomklokken erbij, dan zouden we uitkomen op ongeveer 5.000 euro voor een raster, alleen al voor een perceel van 10 hectare. Ik denk dat ik ongeveer 10 of 11 van die rasters nodig heb, dus dan hebben we het mogelijk over 55.000 euro. En het subsidieplafond is 20.000 euro. En er komt ook nog een stuk arbeid bij", zegt Feijen. Want nu duurt het plaatsen van een omheining twee uur met twee man en een wolfwerend raster plaatsen zou twee dagen duren met twee mensen.