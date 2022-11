Stakingen streekvervoer in december van de baan

De stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig van de baan. Vakbond FNV gaat samen met CNV vanaf volgende maand met werkgevers onderhandelen over een nieuwe cao en hoopt dan ook dat er een inflatiecompensatie wordt afgesproken.

Vorige maand waren er drie dagen stakingen in het streekvervoer vanwege onvrede over de arbeidsvoorwaarden. Ook was er toen een demonstratie bij de provincie, de opdrachtgever van het openbaar vervoer in Drenthe.

Voorstellen nog niet precies bekend

Volgens de FNV gaan door nieuwe toezeggingen vanuit werkgevers de voor december geplande stakingen niet door. De voorstellen zijn nog niet precies bekend, maar werkgevers hebben laten weten daarmee te komen voor de start van de onderhandelingen begin december.

"Mocht dit te weinig zijn, dan zullen er in januari alsnog stakingen volgen. Maar eerst gaan we onderhandelen", aldus een FNV-woordvoerder. Hoewel de gesprekken over een nieuwe cao gaan vanaf begin volgend jaar, zijn er volgens hem daarin ook mogelijkheden om nog een compensatie voor 2022 mee te nemen.

Akkoord met eenmalige uitkering