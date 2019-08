Oude gaswinlocaties uitermate geschikt voor groen gas

In de gemeente De Wolden gingen ze vandaag in een bus langs een aantal van deze gaswinlocaties die straks gebruikt kunnen worden voor het winnen van alternatieve en groene energie. De Wolden wil in 2030, zo is het streven, over zijn op groen gas in plaats van aardgas."Dit is een eerste verkenning om te kijken wat er mogelijk is op de NAM locaties", zo zegt wethouder Gerrie Hempen-Prent van De Wolden. Samen met netwerkbeheerder Rendo werkt de gemeente aan plannen om groen gas te gebruiken in plaats van aardgas.De NAM-locaties waar aardgas wordt gewonnen zijn daar uitermate geschikt voor, volgens Eddy Kuperus van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). "We denken dat het jammer is om alles weg te halen. Deze locaties zijn verbonden aan het gassysteem in heel Nederland en komt in elk huishouden terecht. Bovendien is er elektriciteit. Waarom zou je die niet kunnen hergebruiken?" De NAM wil ook meewerken aan plannen.Voorbeelden zijn er wel. Bijvoorbeeld de gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM in Emmen. Vanaf 1988 werd hier zwavel uit zuur aardgas gehaald, zodat we er op konden koken en verwarmen. Op hoogtijdagen ging er acht miljoen kuub aardgas per dag door de fabriek en werkten er 150 mensen. Het zure gas uit de kleine velden in Drenthe en Overijssel is bijna op. Dus is de fabriek niet meer nodig en wordt gesloopt. Op de plek komt een zonnepark en er zijn ook plannen voor de productie van bio-gas en waterstof.Netwerkbeheerder Rendo uit Meppel ziet het ook zitten, volgens Bastiaan Meijer van Rendo. "Alles is er al. Waarom zouden we het niet gebruiken?" Alle ideeën worden nu verzameld. Daarna wordt gekeken of ze haalbaar zijn. En of regelgeving nieuwe initiatieven toestaan. Want daar wringt de schoen nog wel eens.