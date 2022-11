Drentse boeren aangesloten bij protesterende Overijsselse collega's

Vanmiddag vertrokken zo'n twintig boeren vanuit Rogat naar Zwolle om daar hun Overijsselse collega's te ondersteunen. Overijsselse boeren protesteren bij het provinciehuis in Zwolle tegen de aangekondigde handhaving bij zogeheten PAS-melders.

De provincie Overijssel wil eigenlijk niet handhaven, maar ziet door een rechterlijke uitspraak geen andere oplossing meer, zo is te lezen bij RTV Oost . De boeren willen onder meer dat de aangekondigde handhaving per direct van tafel gaat. Volgens RTV Oost staan er enkele honderden boeren in Zwolle. Naast de twintig, uit Rogat vertrokken, Drentse boeren vertrokken er op meer plekken in onze provincie boeren naar het Overijsselse provinciehuis.

De politie was in Rogat aanwezig om alles in goede banen te laten verlopen en wees de boeren erop dat ze niet over de snelweg mochten. De twintig boeren gingen vervolgens via Staphorst naar Zwolle.

Bedrijf verkopen

De Drentse boeren zijn bang dat wanneer Overijsselse boeren straks hun bedrijf moeten verkopen, de kans groot is, dat Drentse boeren daarna ook aan de beurt zijn.

De boeren vrezen verkoop van hun boerenbedrijf omdat ze de dwangsommen die de provincie oplegt niet kunnen betalen. "De dwangsom is bedoeld om de beste man terug te dringen van 150 naar 50 koeien. Maar als je een financiering hebt op basis van 150 koeien, gaat je dat nooit lukken", aldus Drentse boer Arnold Snijder. "Dan is er één optie en dat is je bedrijf verkopen. Dat is waar men ook naartoe wil."

Ze willen daarom de dwangsommen van tafel. Ook willen de boeren dat extern salderen van PAS-melders weer mogelijk wordt. Dat houdt in dat de PAS-melders stikstofruimte kunnen kopen van stoppende collega's.

Alleen protesterende boeren

De boeren geven de provincie Overijssel twee weken de tijd om aan de eisen te voldoen, anders volgt een nieuw en groter protest.