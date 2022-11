Naast politiek en politie klinkt ook vanuit jongerenwerk steun voor lachgasverbod

Nadat Drentse burgemeesters gisteren hun blijdschap lieten horen over het lachgasverbod, klinkt ook uit de hoek van het jongerenwerk steun om het bezit en de verkoop vanaf 1 januari in de ban te doen.

"Het veroorzaakt troep, overlast en kan tot ernstige ongelukken leiden, helemaal in combinatie met alcohol. Ik ben er dus niet rouwig om", concludeert jongerenwerker Harry Heijes van Vaart Welzijn in Assen. "We hebben de afgelopen jaren incidenten gezien, niet alleen in Assen maar ook landelijk. Als je het af en toe gebruikt dan kan het niet zoveel kwaad, maar een hele avond lang door, dan wel."

Als aanspreekpunt voor de Asser jeugd komt hij oog in oog met de lachgasverbruikers van de provinciehoofdstad. Het gaat van incidentele gebruikers tot fanatiekelingen die op een avond 'wel meer gebruiken dan een patroontje'. Hij waarschuwt ervoor: "Het is ongezond, zowel geestelijk als fysiek. Ik zeg niet tegen de jeugd dat gebruiken niet mag, want die autoriteit heb ik niet. Wel ga ik in gesprek over de risico's."

Potentiële gezondheidsschade

Gezondheidsrisico's en het gevaar voor de medemens zijn de belangrijkste redenen om lachgasbezit - en gebruik op de lijst met verboden middelen te zetten. Heijs somt op: "Geestelijke afhankelijkheid, bevriezingsverschijnselen die tot brandwonden leiden en op de lange termijn hersenbeschadiging en verlamming." Bovendien zijn mensen tamelijk naïef over lachgas, terwijl er wel degelijk een behoorlijk gevaar in schuilt. "De naam doet vermoeden dat het onschuldig is. 'Je wordt er vrolijk van', zo is het idee. En het gebruik zit niet verpakt in strengere wetgeving zoals met alcohol en tabak. Het wordt zo onterecht opgevat als onschadelijk."

Uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS bleek dat de laatste jaren tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was.

Blijven praten

In Assen sprak Heijes nog niet met lachgasgebruikers die onder invloed achter het stuur kruipen. "Maar ik weet dat ze er zijn", zo blijkt uit gesprekken op straat en met collega's. Ook is hij ervan bewust dat het lachgascircuit ook na 1 januari door blijft draaien. "Het is vrij goed te verbergen, en handhaven is lastig. Bovendien zijn jongeren heel inventief; ze verzinnen wel iets om er aan te komen."