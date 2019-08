Teleurstelling: Ruil- en Weggeefwinkel krijgt geen cent van Assen

Ze hadden 10.000 euro gevraagd, om hun nieuwe onderkomen te kunnen betalen, van waaruit ze mensen in nood acuut helpen met kleding, huisraad of een voedselpakket. "Maar we krijgen dus niks, want volgens het college van B en W doet de gemeente al genoeg voor het sociale veld met financiële ondersteuning van de Voedselbank en de Sociale Winkel. Dat mogen ze vinden, maar wij zijn anders, wij leveren acute hulp", zegt Ad Knol.Al zijn ze teleurgesteld, de subsidieafwijzing is niet helemaal een verrassing. "We hadden er al rekening mee gehouden, al was er wel hoop. Maar helaas. Tevergeefs."Volgens Knol is de manier van werken van de stichting Wij Ruilen en Geven Weg van andere orde dan die van de Voedselbank en de Sociale Winkel. "De gemeente subsidieert die beide initiatieven wel vanuit de participatiewet, zo zeggen ze. Maar bij die instanties moet je eerst allerlei informatie overleggen, vooral financieel, voordat je hulp krijgt. En daar gaat veel tijd overheen."Volgens Knol helpt de Ruil- en Weggeefwinkel meteen, zodra mensen aankloppen, omdat ze ineens in grote financiële nood zitten. Dat kan door een faillissement, verlies van een baan of een scheiding. "Wij bieden acuut hulp, zonder dat we eerst van alles van iemand willen zien. Je loopt hier dan direct met een voedselpakket de deur uit", aldus Knol. "De eerste hulp, daar zijn wij voor."Als op den duur blijkt dat hulp structureel nodig is, verwijzen de vrijwilligers van de Ruil- en Weggeefwinkel de mensen door naar zowel de Voedselbank als de Sociale Winkel, vertelt Knol. "Wij zijn voor de kortdurende acute hulp op gebied van kleding, voedsel en huisraad, de andere beide instellingen bieden ondersteuning voor de langere termijn." De mensen van de Ruil- en Weggeefwinkel betreuren het dat de gemeente dat verschil niet wil zien.Bij de pakken neerzitten doen ze niet. Afgelopen week is de winkel net verhuisd naar een lege bedrijfsruimte bij BuysRogge op het industrieterrein bij Marsdijk. De oude Vredeveldschool waar de winkel afgelopen jaar zat, moet wijken voor appartementenbouw, en daarom moest de winkel voor de vierde keer in vier jaar tijd verhuizen. "We zijn nog in nog in onderhandeling over de huur. De eigenaar is welwillend. Misschien valt er een mooie prijs af te spreken, maar we zullen ergens geld vandaan moeten hebben."Waar de Ruil- en Weggeefwinkel dat geld vandaan moet halen, dat moeten ze nog uitzoeken. "We hebben nog wat spaargeld voor twee maand, en dan is het op. Misschien een goede suikeroom, die ons structureel wil steunen, of iemand met een plek, waar ze gratis in kunnen maar dan wel voor langere duur. Want telkens weer verhuizen, dat willen we niet", zegt Knol.