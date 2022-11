Lancering maanraket zorgt voor vreugde in Dwingeloo: ‘Lang op gewacht’

Drie keer is scheepsrecht, maar dan in de ruimtevaart. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde vandaag de raket Artemis naar de maan. Dat had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar door trammelant met de raket werd het al twee keer uitgesteld. In Dwingeloo is de vreugde groot, want daar mogen vrijwilligers van CAMRAS metingen uitvoeren voor NASA.

CAMRAS is een organisatie die de Dwingeloo Radiotelescoop beheert, onderhoudt en gebruikt. In alle vroegte vanochtend hielden ze vol spanning de livestream van de lancering in de gaten. "We hadden er weinig vertrouwen in dat het vandaag wel door zou gaan, gezien de problemen in het verleden. Ik heb zelfs tegen mijn collega's gezegd dat ik een klomp op zou eten als de raket vandaag de lucht in zou gaan", lacht vrijwilliger Tammo Jan Dijkema. "Dat had ik natuurlijk beter niet kunnen zeggen, maar we zijn harstikke blij dat de raket eindelijk van de grond af is."