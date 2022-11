Winter laat van zich horen: 'Beide weekenddagen kans op sneeuw'

De schaatsen hoeven nog niet uit het vet en ook de sneeuwschoenen hoef je nog niet af te stoffen, maar de winter gaat wel van zich laten horen. Komend weekend wordt het in Drenthe in de nachten een aantal graden vorst tot mogelijk -5 graden. Met beide nachten kans op sneeuw.

"Er komt namelijk kou vanuit de Baltische Staten en Polen naar ons toe, transportkou", weet RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg. "Als er in die koude lucht neerslag valt, is het sneeuw of natte sneeuw. Het zal niet veel zijn en de bodem is warm dus zal het snel smelten. Maar toch!"

Glad op de weg

Komende dagen wordt het nog herfstachtig in Drenthe, maar vrijdag wordt het rustiger in de lucht. Dan komt de wind uit het oosten en neemt het de kou mee die in Duitsland ligt. Ook de kou in Scandinavië speelt een rol.