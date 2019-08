Rood Wit TV met Sergio Peña en tolk Michael Chacon

De fans kennen hem van trainingen en van een klein kwartiertje in het duel van afgelopen zaterdag tegen Willem II, maar toch vooral van de beelden op Youtube. Sergio Peña, de laatste grote aankoop van FC Emmen, is eigenlijk nog een grote onbekende. Vandaag stellen we hem voor in de vijfde aflevering van Rood Wit TV.

Aflevering 5 van FC Emmen Rood Wit TV

Peña is de eerste Peruaan ooit in dienst van de Drentse club, spreekt vloeiend Spaans en daarmee houdt het (voorlopig in ieder geval) wel op en dus hebben we 'tolk' Michael Chacon bereid gevonden het interview te doen met de zesvoudig international.Met Keziah Veendorp blikken we vooruit op het duel van morgenavond tegen PEC Zwolle, een ploeg die na vier duels nog wacht op de eerste zege. "Toch is het een goede ploeg, met vooral aanvallende kwaliteiten. Wij moeten ervoor zorgen dat we het niveau van het duel tegen SC Heerenveen weer halen en dan kunnen we voor eigen publiek winnen." De Groninger is op dit moment onomstreden centraal achterin, al wil de club voor maandagnacht nog wel een nieuwe rechter centrale verdediger presenteren.Dick Lukkien gaat in de vaste rubriek 'KoffieDick-kijken in op de vele blessuregevallen waarmee hij te kampen heeft. De oefenmeester van de Drentse club mist morgenavond liefst zeven man.