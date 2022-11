Na twintig jaar weer schilderijen in expositieruimte Herinneringscentrum

Geen handgeschreven brieven of feitelijke reconstructies bij de nieuwe deelexpositie 'Door Drentse ogen' van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het museum kiest ervoor om juist de interpretaties van kunstenaars te belichten door tien schilderijen in de spotlight te zetten. Opvallend, want het museum kiest niet vaak voor deze vorm. Het is volgens onderzoeker Bas Kortholt ongeveer 20 jaar geleden dat er schilderijen hingen in het museum.

1944. Een jonge dame genaamd Lotte Heider-Lehmann staat in sportkleding op het kampterrein. Het is op dat moment een doorgangskamp naar concentratiekampen zoals Auschwitz en Sobibor. Joodse mensen en ook Roma en Sinti worden er gevangengehouden. Toch is er een beweging. Hieder-Lehmann is gymnastiekleidster en wordt gefilmd voor wat later de Westerborkfilm zou gaan heten. De les wordt gegeven ter hoogte van barak 35. De kinderen van het weeshuis staan te kijken.

2016. Nicole van der Veen-Kerssies doet mee met de loop-fiets-proef-marathon in Westerbork. Het is een hardloopevenement met routes rondom het dorp, de bossen in. De weg komt over het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De geschiedenis komt akelig dichtbij. Ze ziet de parallel. "Het een is bewegen in vrijheid en het ander bewegen in onvrijheid."