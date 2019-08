Drent komt in opspraak vanwege verdwenen geld Dream or Donate

Dat meldt RTV Oost . Een van de grote vragen luidt: hoe kan een website die al sinds 2016 onder vuur lag nog jarenlang doorgaan? En een andere cruciale vraag: waar is intussen het geld gebleven van Dream or Donate?Op deze donatie-website konden mensen zich tot voor kort aanmelden voor een crowdfundingsactie. Wanhopige, doodzieke patiënten die als een laatste strohalm een peperdure medische behandeling in het buitenland willen ondergaan, of mensen die anderszins geld vragen voor een goed doel.De website ging echter ineens uit de lucht, de Facebookpagina is opgeheven. De opschudding hierover is groot. De 29-jarige initiatiefnemer, die zich sinds kort 'Broer Rasta' noemt, zegt dat zijn website is gehackt. Toch zei hij gisteravond dat iedereen zijn geld krijgt: "Ik geef mijn woord."De scepsis is groot onder de gedupeerden. Op sociale media regent het dan ook verwensingen. De criticasters zijn ervan overtuigd dat Mastenbroek er met het 'goede-doelengeld' vandoor is.Voordat hij multifunctioneel ondernemer werd, was Mastenbroek veelbelovend muzikant en internetondernemer. Nadat hij met veel succes met bitcoins een fortuin had verworven, streek hij neer in een riante woonboerderij in de Ommer buurtschap Witharen. Overigens zegt hij zelf niet in het huis te wonen, maar in een hutje ernaast. Het huis gaat binnenkort in verkoop.In het verleden werd het huis voor dik negen ton verkocht. De woonboerderij moet er nu voor zorgen dat alle deelnemers aan Dream or Donate hun geld krijgen, zo vertelt 'Rasta Rasta', vennoot van 'Broer Rasta'.'Rasta Rasta', die een biologische winkel heeft in Kampen, zegt verder geen zakelijke connecties te hebben met de donatie-website Dream or Donate.Wél is 'Rasta Rasta' zakenpartner van 'Broer Rasta'. De twee 'rasta-gebroeders' bestieren samen het 'multifunctionele' complex Oergoed in Witharen. De woonboerderij, die er tot enkele jaren geleden nog spic en span bij lag, ziet er vandaag de dag wat minder netjes uit. Al past dat eigenlijk wel wat beter in de 'rasta-filosofie'.'Broer Rasta' en 'Rasta Rasta' exploiteren onder meer de biologisch dynamische zorgboerderij Oergoed. "Het beste eten, schone lucht, duurzaam bouwen, schone aarde, samen werken, samen leren, samen leven", zo luidt het credo.Het complex is onder meer voorzien van een camping en een winkel. Op de website valt te lezen hoe sympathisanten kunnen investeren. Dat gebeurt met een zilveren cryptomunt. "Het geld van de aliens dat je zal bevrijden van slavernij en schuld. Wees vrij", luidt de oproep om geld in Oergoed te steken. In een half uur durende video lichten de rasta-broers hun ideologie toe.Overigens beklaagt de maker van deze zilveren cryptomunt zich op internet dat hij nog altijd duizenden euro's tegoed zou hebben.Intussen timmert 'Broer Rasta' ook nog eens muzikaal aan de weg. Aanvankelijk als rockzanger, vandaag de dag als reggae-artiest. "Een talentvolle vent", zegt een kennis uit de muziekwereld. "Hij maakt tegenwoordig vooral hiphop à la Typhoon. Het klinkt erg lekker. Vanochtend las ik ineens wat er allemaal speelt. Daar ben ik toch wel behoorlijk van geschrokken."Begin oktober zou er weer een rasta-festival gehouden op het landgoed in Witharen, maar dat is vanwege alle commotie inmiddels afgelast.Opmerkelijk is dat Dream or Donate al jarenlang onder vuur lag. In 2016 besteedde het zakenblad Quote al eens uitgebreid aandacht aan de donatiewebsite. De conclusie luidde dat het ideële uitgangspunt van Dream or Donate was dat er geen winst zou worden gemaakt, maar dat de exploitant tegelijkertijd forse geldbedragen zou toucheren.Ook het tv-programma Radar kwam tot de conclusie dat er enorme geldbedragen aan de strijkstok zouden blijven hangen. En in 2018 werden Kamervragen over de website gesteld. Maar in al hun radeloosheid klopten mensen die om geld verlegen zaten toch telkens weer aan bij Dream and Donate.De gemoederen zijn intussen behoorlijk verhit geraakt. Zoals onder de nabestaanden van een Rotterdamse bubbling danser, die eind juli overleed nadat hij op slechts 42-jarige leeftijd werd getroffen door een hartinfarct. Voor zijn uitvaart werd toen een Dream and Donate-inzamelingsactie opgestart. Een van de gedupeerden drukt zich zo diplomatiek mogelijk uit: "Er is bijna 4000 euro weg en de familie zit in de stress. Ik mag het eigenlijk niet echt zeggen, maar ik ben in staat om hele vervelende dingen te doen."Robert-Jan Mastenbroek, alias 'Broer Rasta', lijkt intussen met haast reggae-achtige nuchterheid het hoofd koel te houden onder alle hectiek en de aantijgingen aan zijn adres. Zijn vennoot en woordvoerder 'Rasta Rasta': "Er is echt he-le-maal niets aan de hand. Want het draait allemaal om een bedrag van circa 50.000 euro en dat is deze woonboerderij meer dan waard. Vooral omdat er eigenlijk nauwelijks sprake is van hypotheeklasten. De mensen kunnen dus gerust zijn."