'Sterven in schoonheid': expositie over Pompeï en Herculaneum in Drents Museum geopend

Het was voor Steffens zijn tweede grote tentoonstelling die hij mocht samenstellen voor het museum. "Wij waren hard aan het nadenken over hoe we een tentoonstelling over schoonheid konden maken. Ik keek uit over mijn wijk in Groningen in een bescheiden appartementencomplex met Ikea meubels en dacht: hoe anders zou het zijn om tussen al die pracht en praal te wonen. Op dat moment bedachten we dat deze tentoonstelling moet gaan over schoonheid en hoe het is om omringd te worden door die schoonheid."

Een ander perspectief

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum was al bekend met de tentoonstelling. "In 1974 heb ik een deel van de tentoonstelling ook al gezien in Den Haag. Maar dat is al zo lang gelden. Er zijn nu zoveel nieuwe generaties en die moeten dit ook zien. En daarnaast gaan we nu uit van een ander perspectief. Niet van dood en verderf, maar van de schoonheid van de stadjes Pompeï en Herculaneum."

Het Drents Museum heeft een traditie van het maken van grote archeologie tentoonstellingen. Pompeï stond dan ook hoog op het lijstje van Tupan. "Het is toch bijzonder dat een stad die overspoeld is door lava en waarbij iedereen om het leven is gekomen, er nog veel spulletjes onder een laag lava liggen. In het midden van de achttiende eeuw zijn ze begonnen met opgraven. En tot de dag van vandaag zijn ze daar nog mee bezig."

De tentoonstelling Sterven in Schoonheid - De wereld van Pompeï en Herculaneum is tot en met 26 maart te zien in het Drents Museum.