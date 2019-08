Opnieuw brand in bos Emmerhout

Het is de laatste tijd vaak raak in de Emmerdennen. Keer op keer is er brand in het bos in Emmen. Ook vanavond is het weer raak.

Dit keer waren de vlammen aan een stuk bos bij de Laan van de Eekharst. Ook dit is niet de eerste keer. Het lijkt om meerdere brandhaarden te gaan. Bij de brand zijn spraybusjes gevonden. Het is niet bekend of die er al lagen voor de brand of iets met de brand te maken hebben. Afgelopen maandag was nog brand in de Emmerdennen bij de Dingspellaan in Emmen. Ook 31 mei was daar brand, toen aan de Boslaan.