RW Racing en Steven Odendaal per direct uit elkaar

Na een breuk bij een trainingsongeval liep de Zuid-Afrikaan uiteindelijk een bacteriële infectie op aan z'n grote teen. Hij moest daar twee keer aan geopereerd worden en miste daardoor het eerste deel van het seizoen."Dat was een cruciaal deel van het seizoen", zegt NTS-RW Racing GP-teammanager Jarno Janssen. "Als gevolg daarvan werd de sportieve relatie heel moeilijk. Dat heeft niets met de persoonlijke relatie te maken", laat Janssen weten. "Maar hier is niemand bij gebaat, het team niet, de ontwikkeling van de motor niet en vooral de rijder niet. Het was dan ook geen gemakkelijke beslissing omdat Steven al vanaf het begin betrokken was bij het NTS-project en de ontwikkeling van de machine,"Voor Odendaal zelf is de teleurstelling ook groot om middenin het seizoen te vertrekken. "Iedereen deed z'n uiterste best, maar we konden het niet laten werken zoals we allemaal hadden gehoopt", laat de Zuid-Afrikaan weten.De andere coureur in het team van Roelof Waninge is de Rotterdammer Bo Bendsneyder.