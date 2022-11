Merel Freriks met Oranje herpakt zich op EK met monsterzege op Montenegro

De handbalsters kunnen op het Europees kampioenschap geen medaille meer winnen, maar de ploeg heeft zich wel herpakt door in hun laatste wedstrijd in de hoofdronde Montenegro met grote cijfers te verslaan: 42-25.

Het Nederlands team kan nu nog als derde eindigen in de poule en daarmee een duel om de vijfde plaats afdwingen. Met de vijfde plaats verdient Oranje een rechtstreeks ticket voor het WK van 2023 en dat zou de pijn van de gemiste medaille enigszins verzachten.

De ploeg van bondscoach Per Johansson zat er doorheen na het teleurstellende gelijkspel tegen Spanje (29-29) en de afstraffing door Duitsland (28-36), waardoor een plek bij de laatste vier niet meer haalbaar was. Oranje won op het EK van 2016 nog zilver en op het EK van 2018 brons.

Nederland speelde in Skopje echter een prima wedstrijd tegen Montenegro, dat al geplaatst was voor de halve finales en zichtbaar niet tot het uiterste ging. Niettemin toonde Oranje aanvalslust en scoorde het makkelijk. Bij rust leidde Nederland al met 21-15 en die voorsprong werd in de tweede helft steeds verder uitgebouwd.