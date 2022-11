Op de grond of de lucht in? Nieuwe woningen Roden moeten 'visitekaartje' worden

De gemeenteraad van Noordenveld moet nog instemmen met het plan, maar alle fracties lijken positief tegenover de nieuwe woningen te staan. Er bestaat onderling nog wel discussie over wat voor type woningen er moeten komen.

In de plannen staat dat minstens de helft van de woningen 'grondgebonden' moet zijn. Het CDA en de ChristenUnie zouden liever vooral appartementen op de plek in het centrum zien, zodat er meer woningen worden gebouwd.

Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) denkt dat te veel appartementen op deze centrale plek afbreuk doen aan het dorpse karakter van Roden. "Maar als we alleen grondgebonden woningen doen, hebben we er te weinig. Ik zie dus liever een mix. Dat komt ook de leefbaarheid in het dorp ten goede."