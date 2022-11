Buurt ziet plan Boswonen in Emmen opnieuw niet zitten

"Vindt u dat niet raar?", zegt een man met het lange grijze haar. Hij herhaalt die vraag meerdere keren. Maar de medewerker van de gemeente geeft hem geen bevredigend reactie. "U geeft geen antwoord, dat is ook een reactie, besluit hij.

De man, "Kees, maar liever geen achternaam", is allesbehalve blij met het plan Boswonen aan de Oude Roswinkelweg in Emmen. Het plan behelst de bouw van acht woningen in een nog aan te planten bos op vijf hectare akkergrond. Kees is, samen met andere buurtgenoten, aanwezig tijdens een presentatie van het plan in de voetbalkantine van voetbalvereniging Drenthina. De meeste buurtbewoners zien het plan niet zitten.

'Rust is weg'

Kees: "In het verleden hebben we dit plan ook voorgeschoteld gekregen. We hebben toen ook aangegeven dat we dit totaal niet zien zitten. Als de mensen het niet willen, dan behoort de gemeente dit plan toch af te serveren."

Hij begrijpt niet waarom er opnieuw om een reactie vanuit de buurt wordt gevraagd. In het verleden is al de boodschap meegegeven dat hij en meerdere omwonenden het niet zien zitten. En nu moeten ze dat weer aangeven? Want dat vond hij namelijk zo 'raar'. Het plan gaat het woongenot aantasten, meent hij. "Ik ben hier komen wonen voor mijn rust. En die is straks weg."

Hij is niet de enige die er zo over denkt. Acht woningen betekent zestien auto's en kinderen, aldus een vrouw. "En die komen straks allemaal voor onze huizen langs." Een ander beklaagt er zich over dat het straks gedaan is met het uitzicht. Volgens een dame wordt met het plan de natuur ontwricht. "Het beoogde perceel grenst namelijk aan bosgebied de Emmerdennen. Het leefgebied van onder meer reeën, uilen en hazen, nu nog regelmatig te zien, raakt zo totaal verstoord."

Verzet

De ontwikkelaar van het plan, Koen Warners, loopt al sinds 2014 rond met het Boswonen-plan. De vijf hectare die de locatie omvat, kocht hij in 2014. Het plan stuitte in het verleden al op bezwaren van omwonenden.

Het verzet vanuit de buurt kostte tijd. Net als onderzoeken en overleg met onder meer de provincie, de gemeente, Staatsbosbeheer en lokale grondeigenaren. Dat is grotendeels achter de rug. Grootste procedurele stap is nu nog een wijziging van het bestemmingsplan.

Openbare wandelpaden

Het huidige plan omvat de bouw van acht - over het terrein verspreide - huizen met een kavelgrootte van tussen de 1500 en 2000 vierkante meter. Het beoogde terrein heeft momenteel nog een agrarische bestemming.

Het is de bedoeling dat er experimentele woningbouw wordt gerealiseerd binnen een nieuw aangeplant bos dat gewoon openbaar blijft. Openbare wandelpaden moeten het boswijkje gaan doorkruisen.

Zandgat De Boer

Volgens Warners voelt het goed dat er nu eindelijk een concreet plan ligt. De negatieve reacties onder omwonenden hoorde hij ook aan. "Iedereen heeft recht op een mening", reageert hij. Warners is ook mede-eigenaar van het terrein van Zandgat De Boer (waar ook het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill ligt, red.), dat enigszins in de buurt ligt van het plan Boswonen. Hier hebben hij en zijn compagnon nog geen concrete plannen voor. "Maar de voorkeur gaat uit naar wonen. Maar dit moeten we eerst bespreken met de gemeente."