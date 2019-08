Sergio Peña klaar voor basisdebuut bij FC Emmen

De trainer heeft me op die positie nodig dus pas ik me aan, maar het liefst speel ik op de plek achter de spitsen. Sergio Peña, middenvelder van FC Emmen die morgen debuteert als linkerminddenvelder

Aflevering 5 van FC Emmen Rood Wit TV

De 23-jarige Peruaan, geboren in de hoofdstad Lim en zesvoudig A-international, moest daarna lang wachten voor hij speelgerechtigd was. De fans moesten het ondertussen doen met trainingen en vooral met indrukkwekkende beelden van Peña, die een driejarig contract tekende in Emmen. Vooral de goal die hij twee jaar geleden maakte in het shirt van het Spaanse Granada tegen Tenerife was een beauty. "Zonder twijfel mijn mooiste goal ooit", aldus de middenvelder tegen teamgenoot Michael Chacon, die optrad als tolk en meesterinterviewer.Peña laat weten dat hij uitstekend is opgevangen in Emmen en het bevalt hem tot nu toe goed. Natuurlijk is hij blij dat hij morgen tegen PEC Zwolle zijn basisdebuut gaat maken, al is dat niet op zijn favoriete positie. "Maar de trainer heeft me op die positie nodig, dus pas ik me aan. Het liefst speel ik op de plek achter de spitsen, want op die plek komen mijn kwaliteiten (techniek en het geven van de eindpass) het best tot zijn recht.Voor een speler, die zes interlands achter zijn naam heeft is de stap naar FC Emmen logischerwijs een tussenstap. Zeker in het hoofd van de speler. Dat zal voor Peña niet anders zijn. Toch kijkt de Peruaan niet zo ver vooruit. "Ik wil het gewoon bij FC Emmen laten zien. Wat er daarna komt zien we wel. Natuurlijk wil ik het liefst ooit voor een topclub spelen, in Nederland of elders.Een stap zal hij sowieso weer moeten maken als hij weer in beeld wil komen van de bondscoach van Peru. De zes interlands smaken naar meer. Peña kwalificeerde zich met Peru, na lange tijd, weer eens voor het WK. Dat was in 2018. Helaas voor de nieuweling van FC Emmen behoorde hij niet tot de selectie die afreisde naar Rusland. "Aanvankelijk zat ik er wel bij, maar de speler die in eerste instantie afviel kwam er later toch weer bij." Peña doelt op José Paolo Guerrero. De 33-jarige aanvaller van Flamengo werd na een WK-kwalificatieduel met Argentinië positief getest (cocaïne). Eind 2017 besloot de FIFA de straf te halveren, waardoor Guerrero toch mee kon doen aan het eindtoernooi.