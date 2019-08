Jozefkerk na verbouwing klaar voor toekomst als citykerk Assen

"Zo kunnen we iedereen weer gastvrij ontvangen, hebben we nieuwe werkplekken, en zijn we klaar om straks echt een mooie stadskerk voor iedereen te zijn", zegt hoofd kerkelijk bureau Jenneke Span van de Protestantse Kerk Assen.Het kerkelijk bureau zit sinds de zomer in het vernieuwde kantorencomplex achter de iconische Jozefkerk, een monument uit 1848 op een prominente plek in de stad. "We zaten met ons bureau in een pand aan de Oosterhoutstraat, maar dat hebben we verkocht. Alles zit nu onderdak hier achter de Jozefkerk. Dat is financieel wel zo slim, zo besparen we flink wat kosten", vertelt Span. Ook het kerkelijk archief en de drukkerij zitten er nu.Eén milljoen is erin geïnvesteerd, om het vier verdiepingen tellende zalencomplex met kantoren te moderniseren. De provincie subsidieerde een deel van de kosten. Eerder werd al het oude Van Dam kerkorgel gerestaureerd. En zo gebeurt er sinds 2016 van alles achter de monumentale gevel van de Jozefkerk, om de kerk weer toekomstbestendig te maken.Die toekomst is er eentje die meer inhoudt dan alleen een kerkelijke functie voor gemeenteleden, of als vergaderruimte voor buurtverenigingen, seniorenacademie en andere groepen die er nu al vaak zitten. Zo'n 1500 gemeenteleden telt de wijkgemeente centrum van de PKN Assen. Maar de kerk wil graag meer volk over de vloer door bijvoorbeeld het organiseren van exposities, culturele evenementen, concerten, lezingen, of andere publieke bijeenkomsten.Wat zeker in het voordeel werkt, is het monumentale karakter van de Jozefkerk, en ook de centrale ligging in het oude stadshart, in de culturele driehoek tussen Drents Museum en De Nieuwe Kolk. Zo is het bijvoorbeeld al een gewilde trouwlocatie. En vorig jaar zat de kerk tot aan de nok toe gevuld tijdens de openingsmanifestatie die het Drents Museum organiseerde rond de tentoonstelling The American Dream.Als het aan stadspredikant Bert Altena ligt, moet zoiets vaker gebeuren in de iconische Jozefkerk. "Ik ben in deze wijkgemeente niet de predikant, maar vanuit mijn rol als stadspredikant pleit ik voor een echte citykerk waar elke dag de deur openstaat. Bedoeling is dat je als Jozefkerk een icoon bent, en middenin de samenleving komt te staan, ook bij niet-kerkelijken. En als er toeristen zijn, die moeten ook zo naar binnen kunnen."Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar wat er zoal in zo'n citykerk moet gebeuren, maar volgens stadspredikant Altena zou het elke dag 'open huis' moeten zijn. Morgen wordt de lange periode van renoveren en verbouwen feestelijke afgesloten met een officiële opening, en een open huis.