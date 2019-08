Noord-Nederland wordt Europese waterstofregio

Met co-financiering is er straks een budget van 90 miljoen euro voor allerlei projecten waarbij het gebruik van waterstof als 'nieuwe energie' een grote rol speelt. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft zich in Brussel bij de EU hard gemaakt voor de erkenning als Europese waterstofregio.In het Noorden wordt al veel geëxperimenteerd met groene waterstof. Overtollige 'groene energie' van bijvoorbeeld zonneparken of windparken kan omgezet worden in waterstof en daarna weer gebruikt worden als energiebron.De Europese subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Hiermee wordt het noorden Europese waterstofkoplopers.Ook vanuit het Rijk is er steun voor de ontwikkeling van de groene waterstofregio. Van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bijvoorbeeld. Volgens hem heeft Noord-Nederland alles in huis voor een omvangrijke, succesvolle en duurzame waterstofeconomie.Zo gaat het geld bijvoorbeeld naar het Emmtec-bedrijventerrein in Emmen. Daar worden waterstofleidingen aangelegd voor opslag en transport van waterstof vanaf het voormalige GZI-terrein van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) naar het bedrijventerrein.Een ander voorbeeld is de verwarming van een nieuwe woonwijk in Hoogeveen. Daar wordt een pilot gedaan met de toepassing van waterstof. Ook in de stad Groningen worden straks huizen verwarmd met waterstof.En dan zijn er nog plannen voor de bouw van waterstof tankstations in Emmen, Pesse en Groningen. Eveneens wordt een binnenvaartschip op waterstof (H2) gebouwd en wordt groene H2 ingezet bij de productie van e-kerosine voor vliegtuigen.Het hele project gaat zo'n zes jaar duren.