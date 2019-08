2,1 miljoen euro extra naar gebiedsfonds windmolenpark Drentse Monden Oostermoer

Eerste windmolen Drentse Monden Oostermoer krijgt vorm

Windmolen verder in elkaar: kop en rotorblad geplaatst

's Nacht geen knipperlichten meer op windmolen 1e Exloërmond

Provincie Drenthe had dat verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De extra bijdrage vanuit het Rijk is eenmalig, omdat de komst van het windpark tot grote onrust heeft geleid bij de bewoners van het gebied.Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren. De omwonenden van het park bepalen zelf wat met het geld gebeurt. Het geld kan gebruikt worden als lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen, groenvoorzieningen en internetverbindingen.Niet alleen de provincie, maar ook andere initiatiefnemers van het windmolenpark geven een bijdrage aan het fonds. De provincie stopt jaarlijks 180.000 euro in het fonds, initiatiefnemers betalen 15 jaar lang 0,50 cent per opgewekte MWh per jaar. Dat laatste komt neer op een jaarlijkse bijdrage van zo'n 337.500 euro.Net als nu in gemeente Aa en Hunze, zal ook in Borger-Odoorn een omgevingsadviesraad komen. Naar verwachting zal dat eind dit najaar gebeuren. Daarom vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie het tijd de spelregels voor het fonds te bepalen."Deze raden krijgen een belangrijke stem in de besteding van het geld. Wij gaan in overleg met de vertegenwoordigers om af te spreken wie welke rol vervult en de randvoorwaarden te bepalen waarbinnen het geld uitgegeven kan worden", zegt Stelpstra. "Ook moeten we in overleg met alle partijen bepalen wie het fonds gaat beheren."