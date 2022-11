Honderden Formule 1-fans op vliegveld Eelde

De fans vertrekken in een Boeing 767 van TUI vanaf Eelde naar Dubai. Daar bezoeken ze de GP van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit, de laatste race van het jaar. De vlucht is compleet uitverkocht.

Rondom het vliegveld zijn er ook verschillende vliegtuigspotters. "Zo'n Boeing 767 zie je niet vaak op Eelde", zegt Thijs Huizing, die met zijn zoon naar het vliegveld is gekomen om het vliegtuig te bekijken. "Het is een vliegtuig waarmee normaal naar de Verenigde Staten of China wordt gevlogen. Veel groter dan de vliegtuigen die naar vakantiebestemmingen in Europa gaan. En het vliegtuig zit dit keer ook nog vol."