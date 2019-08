Dijkema wint met Oranje ook laatste groepsduel op EK

Nederland gaat als groepswinnaar naar de achtste finales. Daarin is Griekenland, dat vierde werd in groep A, de tegenstander. De wedstrijd wordt in Boedapest gespeeld.Oranje was donderdag eveneens in Boedapest met 25-17, 25-13 en 25-15 te sterk voor Hongarije. De eenzijdige wedstrijd duurde slechts 72 minuten.Nederland kwam nog geen enkele keer in moeilijkheden op het EK. Roemenië, Azerbeidzjan, Kroatië en Estland werden in groep C allemaal zonder setverlies verslagen.De volleybalsters hopen voor het eerst sinds 1995 Europees kampioen te worden. Bij de laatste twee edities in 2015 en 2017 moest Oranje genoegen nemen met zilver.