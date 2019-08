DZOH trapt amateurvoetbalseizoen in Drenthe af met bekerzege op WKE'16

In de voorronde van het bekertoernooi wordt in poules van vier ploegen een halve competitie afgewerkt. In die voorronde zijn alle hoofdklassers vrijgesteld. In poules met eerste- en tweedeklassers gaan de nummers 1 en 2 door naar de knockoutfase en in poules met clubs uit de 3e klasse en lager alleen de poulewinnaar.DZOH was in het Emmer onderonsje in poule 98 van groep 1 overigens de terechte winnaar en de vier treffers werden keurig over beide helften verdeeld.SVBO zondag en SDC'12 zijn de andere teams in deze poule.Bargeres bleek in Valthe een maatje te groot voor Valther Boys getuige de 1-6 eindstand. In groep 3, poule 19, zitten verder Gieten en SC Erica ingedeeld en in deze poule gaat dus alleen de winnaar door de naar de volgende ronde.Komend weekend barst ook voor de overige Drentse amateurclubs het bekerseizoen los. De hoofdklassers komen in competitieverband in actie. HZVV, dat vorig seizoen promoveerde naar de zaterdaghoofdklasse, ontvangt in Hoogeveen morgenmiddag Staphorst (de ploeg van trainer Paul Weerman) en ACV speelt op eigen veld tegen Buitenpost. De Drentse zondaghoofdklassers komen een dag later in actie. Het gepromoveerde Emmen begint thuis tegen HBS, Alcides speelt in Meppel tegen SJC, Hoogeveen gaat naar Alphense Boys en MSC start met een uitduel bij SDO in Bussum.