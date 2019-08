Programma competitie- en bekervoetbal amateurs

HZVV, dat vorig seizoen promoveerde naar de zaterdaghoofdklasse, ontvangt in Hoogeveen morgenmiddag Staphorst (de ploeg van trainer Paul Weerman) en ACV speelt op eigen veld tegen Buitenpost. De Drentse zondaghoofdklassers komen een dag later in actie. Het gepromoveerde Emmen begint thuis tegen HBS, Alcides speelt in Meppel tegen SJC, Hoogeveen gaat naar Alphense Boys en MSC start met een uitduel bij SDO in Bussum.De overige amateurclubs starten dus met het bekertoernooi en zoals gebruikelijk gebeurt dat ook dit seizoen weer in poulevorm, waar in een halve competitie wordt afgewerkt.Gisteravond kwamen al vier Drentse clubs in actie. WKE'16 verloor op eigen veld van DZOH (groep 1, poule 98) en Bargeres kende bij Valter Boys geen genade: 1-6 (groep 3, poule 19)In groep 1 zitten eerste- en tweedeklassers. In deze poules gaan de nummers 1 en 2 door naar de knockoutfase. In groep 2 (zaterdagclubs) en groep 3 plaatst alleen de poulewinnaar zich voor de volgende ronde.Bekijk hieronder het complete programma voor komend weekend:Zaterdagasv Dronten - DESZWVF - Dos KampenZaterdag: Vroomshoopse Boys - Gramsbergen. Zondag: Barbaros - Germanicus.Zaterdag: ASC ’62 - De WeidePoule 98Gisteren: WKE'16 - DZOH 0-4Zondag: SVBO zon - SDC ’12.Poule 99ZaterdagNoordscheschut - ValthermondElim - EMMSZaterdag:FC Meppel - SC JoureVENO - d’ Olde Veste’54Zaterdag: VKW - DrenthinaZondag: Nieuw Buinen - BeilenZaterdag: VEV’67 - Pelikaan SZondag: Annen - RodenZaterdag: Marum - LTCZondag: Stadskanaal - NoordsterZaterdag: Jubbega - 'T Fean'58Zondag: Rolder Boys - GOMOSZaterdag:NWVV - SV MusselWesterlee - CSVCZaterdag:SJS - VCGVeenhuizen - Hoogeveen zatZaterdag:BSVV - ONRNieuw Roden - S.V. HaulerwijkZaterdagSweel - Erica’86Raptim - SC AngelsloZaterdag:Corenos - Blauw Geel’15FC Zuidlaren - PoolsterZaterdag:Holwierde - Veendam 1894Onstwedder Boys - BorgerZaterdagBATO - SETANieuw Balinge - Fit BoysZaterdagTiendeveen - HZVV 2SVBS’77 - HollandscheveldZaterdagSC Rouveen - SCNMSC zat - ZZVVZaterdagVitesse’63 - NKVVStaphorst - SVN’69ZaterdagGlimmen - WildervankAchilles 1894 - FC AssenZaterdagFC Klazienaveen - DamacotaSVBO zat - VEVZondag:HH Combi - v.v. Diever-WapseRuinen - DonkerbroekZondag:Dwingeloo - RuinerwoldWijster - UffelteZondag:Weiteveense Boys - Zwartemeerse BoysCEC - SPWZondag:sv Olyphia - vv StânfriesHavelte - BEWZondag:Houtigehage - RenadoDe Wilper Boys - Nieuw RodenZondag:Wispolia - ThorS.V. Hoogersmilde - ONBZondag:Alteveer - HODOSchoonebeek - SVBCGisteren: Valther Boys - Bargeres 1-6Zondag: Gieten - SC EricaZondag:HOC - EECKSC - LEO (Loon)Zondag:EHS’85 - FC Ter Apel ’96Buinerveen - THOSZondag:Gasselternijveen - DWZGieterveen - GKCZondag:Asser Boys - EextVAKO - Rolder Boys 2Zondag:Weerdinge - DVC’59Bareveld - BuinenZondag:Zevenhuizen - Bakkeveen,Peize - DIO OosterwoldeZondag:PJC - Roswinkel Sp.Froombosch - MuntendamZondag:FVV - MeedenTynaarlo - KwiekZondag:Sportclub Makkinga - Smilde’94FC Assen - SVZZondag:DOS’63 - ZandpolDSC’65 - ProtosZondag:De Treffer ’16 - TitanMusselkanaal - Pekelder BoysZondag:Pesse - VV SleenWitteveense Boys - TwedoZondag:Gomos 2 - EngelbertHaren - Actief.