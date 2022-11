Drenthe voelt zich roepende in woestijn in energiekwestie: Den Haag frustreert gedeputeerde

De provincie Drenthe wil dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) helpt bij het vinden van een oplossing voor het capaciteitsprobleem van het stroomnetwerk. Gedeputeerden Tjisse Stelpstra en Henk Brink willen in gesprek met de verantwoordelijk ministers.

"Wij hebben in 2019 al een brief naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd, want wij zagen deze problemen al aankomen. Na herhaaldelijk vragen is er steeds niets mee gebeurd. Dus in die zin ben ik enigszins gefrustreerd", vertelt gedeputeerde Stelpstra.

Problemen

Netbeheerders Tennet en Enexis maakten vandaag bekend dat het netwerk in Drenthe vol is. Er is voorlopig geen ruimte meer om grote bedrijven aan te sluiten, of uitbreidingen van bedrijven mogelijk te maken.

"Dit is geen donderslag bij heldere hemel, maar wel een donderslag", reageert de gedeputeerde op het nieuws. Want ja, ze zagen het al aankomen maar nu het zover is geeft het daadwerkelijk grote problemen. "Het betekent dat het net voor een deel op slot gaat. Nieuwe bedrijven kunnen mogelijk geen aansluitingen krijgen", noemt Stelpstra als voorbeeld.

Maar ook benadrukt hij dat bestaande problemen het lastig gaan krijgen bij het verduurzamingsproces van gas naar elektriciteit. "En dat is zo zonde, want daar zetten wij ons als provincie ontzettend hard voor in."

'Waarschuwen al jaren'

"Wij zijn ontstemd over het bericht van Tennet, omdat wij hier al jaren voor waarschuwen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "In Drenthe anticiperen we al langer op deze congestieproblematiek. Nu is het echt tijd dat het ministerie van EZK ons hier ook bij gaat ondersteunen met financiële middelen en kennis."

"Ja, in die zin voelen wij ons dus een roepende in de woestijn. Maar daar moeten we niet in blijven hangen, want we moeten op zoek naar oplossingen voor het probleem", aldus een strijdvaardige gedeputeerde.

'Net anders benutten'

Een van die oplossingen waar de provincie al langer mee bezig is, en een aantal miljoenen in heeft gestopt, is om te kijken of er buiten het net om met bijvoorbeeld batterijen gewerkt kan worden. "Maar we kijken ook naar hoe we het net anders kunnen benutten. Dat is een technisch verhaal, maar we gebruiken nu eigenlijk maar 30 procent van het net", legt Stelpstra uit.

"Maar het net is opgebouwd op de pieken. Als je die eruit kunt halen, kun je het net ook veel meer gebruiken." Stelpstra benadrukt wel dat die oplossing geld gaat kosten, omdat bedrijven dan geld moeten krijgen voor de momenten dat de productie als het ware even stilstaat. Hij wil dat het Rijk daarvoor een bijdrage doet.