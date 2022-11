Ruim de helft van bed and breakfasts in gemeente Midden-Drenthe voldoet niet aan regels

Sinds juni is hun onderneming geopend en ontvangen ze klanten. Ze hebben dus recent alle procedures doorlopen. "Ja, dat was vrij lastig", legt Jan Klapwijk uit. "We kozen voor zekerheid en hebben de gemeente een mail gestuurd met de vraag waaraan we moeten voldoen en toen werd het stil. We kregen geen reactie."

Klapwijk stuurde meerdere mails naar verschillende ambtenaren. "Alles bij elkaar ben ik zo'n 1,5 jaar bezig geweest en de informatie heb ik feitelijk niet gekregen." Uiteindelijk deed Klapwijk alleen melding van de komst van de bed & breakfast en betaalt hij nu toeristenbelasting. "Illegaal zijn we niet, we hebben er zoveel over gecommuniceerd, maar of we nog een of ander documentje missen? Ik heb geen idee."

Incomplete gegevens aanleiding onderzoek

Marketing Drenthe herkent de signalen van de gemeente Midden-Drenthe en ziet hetzelfde in andere gemeenten gebeuren. Aanleiding voor het onderzoek van de gemeente Midden-Drenthe waren de incomplete overzichten van de gemeente. Vaak ontbreken beschikbare data over de aantallen in gemeenten, zijn de lijsten incompleet of zijn er veel illegale bed and breakfasts die niet over de juiste papieren beschikken, waardoor er geen zicht op is.

Met de nu verkregen informatie gaat de gemeente nieuw beleid maken. Zo kan ze straks bijvoorbeeld een grens stellen aan hoeveel mensen ergens maximaal mogen verblijven, dat parkeergelegenheid geregeld moet zijn of dat geëist kan worden dat een bed & breakfast iets toevoegt aan de gemeente. Ook kan de gemeente zo toezien op bijvoorbeeld de onderlinge spreiding van de B&B in een gebied. Vanwege concurrentie of om te voorkomen dat een plaats helemaal volloopt.

Verspreiding en concurrentie

Marketing Drenthe is niet zo bang dat de aantallen met elkaar concurreren. "Onze ervaring is dat mensen elkaar vaak tippen als ze vol zitten. Het kan vaak als een groot aantal klinken, maar als je het terugrekent naar het aantal kamers valt het aanbod wel mee. De gemeente Midden-Drenthe is in oppervlakte een grote gemeente. Als ze een beetje evenredig verspreid zijn, is het aanbod niet te groot. Ook als het gaat om de concurrentie met hotels en campings."

Het Lievingerveld is daarbij interessant. In de woonwijk van Jan Klapwijk worden in totaal 150 huizen gebouwd. Alleen al aan de noordkant van de wijk liggen vijf plannen voor een bed & breakfast. Toch hoeven ze zich volgens wethouder geen zorgen te maken. Klapwijk zelf denkt ook dat ze elkaar niet in de weg zullen zitten. Hij verhuurt maar één kamer en boort met zijn rolstoeltoegankelijke onderneming een andere doelgroep aan. "Er is wel een markt. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat een overheid denkt dat het te druk wordt met toeristen."

Consequenties blijven uit

De gemeente is met toezichthouders de afgelopen maand langs alle illegale B&B's gegaan. Voor de eigenaren die niet over de juiste papieren beschikken zal het niet direct consequenties hebben. Schipper: "We willen niet meteen met boetes gaan strooien. We willen samen met de sector werken aan een goed beleid. Zolang wij het nieuwe beleid nog niet vastgesteld hebben zullen wij de mensen niet direct vragen een nieuwe vergunning aan te vragen." Schipper geeft daarbij aan dat bij de ronde geen veiligheidsrisico's zijn vastgesteld. "Hadden we dat wel, dan hadden we ze moeten sluiten."