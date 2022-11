Uitslag wat vind jij: Er moet een landelijk vuurwerkverbod komen

Een jaarwisseling, daar horen knallers en kleurig siervuurwerk bij. Tenminste, zo was het de afgelopen decennia. Maar is dat nog wel van deze tijd?

Uit onderzoek door EenVandaag onder 26.000 panelleden blijkt dat zes op de tien Nederlanders voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod voor consumenten is. Het past in de trend dat consumentenvuurwerk de afgelopen jaren steeds meer onder vuur ligt.

Schade door vuurwerk

Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door vuurwerk. Oogartsen draaien overuren tijdens Oudejaarsnacht, KNO-artsen krijgen patiënten met gehoorschade en plastisch chirurgen moeten lichamen weer oplappen na ongelukken met vuurwerk. Daarnaast is vuurwerk gerelateerde schade tijdens de jaarwisseling groot. Gemeenten hebben ieder jaar weer een schadepost van duizenden euro's. Ook het milieu is er niet bij gebaat.

Maar wat is Oud en Nieuw zonder vuurwerk of met een professionele vuurwerkshow in elk dorp of stad? Zorg je er met een vuurwerkverbod niet juist voor dat er meer illegaal vuurwerk het land in komt?

Worsteling

Dat Nederland worstelt met consumentenvuurwerk is duidelijk. Van een landelijk vuurwerkverbod is nog geen sprake. Wel zijn er inmiddels twaalf gemeenten in het land die tijdens de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk hebben ingevoerd en zijn er meer gemeenten die hier over nadenken.

Wat vind jij?