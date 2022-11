Langs het tuinpad van mijn vader: waar kom je weg en van wie ben je er een?

Anna Abdulova is programmeur bij Podium Zuidhaege in Assen, de plek waar het ook ooit allemaal voor haar begon. "Het talent om anderen te inspireren is mijn rijkdom", zegt Anna die zelf ooit als vluchteling naar Nederland kwam: "Ik ben een postcard from the future; een kaartje uit de toekomst. Ik was ook ooit een asielzoeker, en moet je kijken waar ik nu ben!"