Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Dit laatste weekend van augustus zijn er voor de derde keer de Garnizoensdagen in Coevorden. Het thema van dit jaar is “Voeding”. Op de Weeshuisweide zijn verschillende groepen die middeleeuws voor de bezoeker gaan koken. Het Regiment Van Heutsz zal op de Markt met een veldkeuken laten zien hoe de huidige militairen op uitzending en tijdens oefeningen hun maaltijden bereiden. Zaterdag om half 10 inspecteert de wethouder de troepen en gaan de kanonnen bulderen en de musketten schieten.Zaterdag wordt op de tennisbaan van ATV De Hertenkamp in Assen het Noordelijk G-tennistoernooi georganiseerd. Op deze dag komen G-tennissers uit heel Noord-Nederland in actie om meerdere wedstrijden te spelen. G-tennis bij de ATV Hertenkamp begon al in 2009, en met dit Noordelijk G-tennistoernooi wordt het 10-jarig G-tennisjubileum in Assen gevierd. Bezoekers en supporters zijn van harte welkom!In de Tuinen van Frederiksoord kun je gaan genieten van het evenement Paard & Erfgoed. De kramen van de plattelandsmarkt, de oude trekkers, authentieke woonwagens en oude ambachten vormen een feestelijke dag voor iedereen die van het buitenleven houdt. In de grote showbak en de piste zijn prachtige en spectaculaire paardenshows om van te genieten. Hondenliefhebbers komen zeker aan hun trekken met de hondenrassen die vele shows laten zien, zoals flyball, schapen drijven, dog dance, Reddingshonden, dog frisbee en nog veel meer. De entreeprijzen zijn voor volwassenen 8 euro en kinderen 5 euro. Het parkeren is 2 euro, wat ten gunste komt voor het behoud van De Tuinen.Een rondje door het bos levert mooie verhalen op over de landschapsgeschiedenis, ‘bergjes’ met geheimzinnige namen, plekken met unieke veldnamen en verdwenen hunebedden en middeleeuwse ‘trekwegen’. Nationaal Park Drentsche Aa houdt zaterdag een zwerftocht door de Strubben, het eerste archeologische reservaat van Nederland. Nationaal Park-gidsen vertellen tijdens deze zwerftocht over de reden dat het gebied deze unieke status heeft gekregen. De wandeling start om 10 uur aan de NP Parkeerplaats De Strubben aan de Borgweg van Anloo naar Schipborg. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.Ben je benieuwd naar vlinders die 's nachts vliegen? Kom dan zaterdagavond naar het Dwingelderveld om samen met een gids van Natuurmonumenten nachtvlinders te bekijken. De gids helpt je om de verschillende soorten nachtvlinders te herkennen, zoals bloeddrupjes, uilen en nachtspanners. Vanaf 21.15 uur ben je welkom bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Hoe donkerder het is, hoe meer soorten je kunt zien. Afhankelijk van het aantal soorten en het weer kan de activiteit tot 2.00 uur duren, maar je kunt ook eerder weggaan.In september is er volop oogst en ook de warme zomer heeft het land veel gebracht waar heerlijke, eerlijke producten van zijn gemaakt. Fruitige jams, zoete honing, lekkere drankjes, heerlijke broden, eerlijk varkensvlees, smeuïge kaasjes, vurige gerechten en nog veel meer. Op zondag is er van 12.00 uur tot 17.00 uur de ‘Beleef de Oogst’ markt op Smakelijk Erf aan de Vaart ZZ 171 in Nieuw-Amsterdam. Op deze kleinschalige markt staan allemaal ondernemers uit Zuid-Oost Drenthe met een hart voor eerlijk geteeld voedsel en duurzame producten. Zij vertellen je graag over hun producten en laten de bezoekers ook het nodige proeven.Zondag wordt op De Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen de eerste knoflookdag gehouden. Deze dag staat geheel in het teken van het kweken en eten van knoflook. Op het tuinencomplex worden 80 verschillende knoflooksoorten gekweekt: de grootste collectie van Nederland! Van de meeste van deze soorten kan tijdens de knoflookdag plantgoed worden gekocht. Ook zijn er interessante rondleidingen, lezingen, teeltdemonstraties en uiteraard zijn er diverse etenswaren met knoflook te proeven. Zo kunt u 3 jaargangen “knoflookbloemstelentapenade” proeven. Net als bij wijn is de smaak elk jaar verschillend en verandert de smaak met het ouder worden. Ook wordt er knoflooksoep geserveerd. De knoflookdag duurt van 11 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 1 euro. De lezingen, rondleidingen en parkeren zijn gratis.Tot slot kan de echte lekkerbek dit weekend terecht in Emmen voor MM Culinair. Naar eigen zeggen het grootste openluchtrestaurant van Drenthe. Op het Marktplein in het centrum van Emmen laten verschillende restaurants zich van hun beste kant zien. MM Culinair is gratis toegankelijk, wil je iets te eten kopen dan moet je dit betalen met munten die je aan de kassa kan kopen. Zaterdag is er een biercollege waarbij je alles leert over verschillende speciaalbieren. Ook is er een wijnproeverij, een oesterproeverij en natuurlijk de MM Culinair Signature Dish wedstrijd, waarbij de deelnemende restaurants strijden om de bokaal. Meer informatie over het festival vind je op www.mmculinair.nl.We wensen je een heel fijn weekend!