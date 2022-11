Fonds moet dorpen rond gasopslagen Langelo en Grijpskerk leefbaar houden

Er moet een investeringsfonds komen voor omwonenden van de gasopslagen in Langelo en Grijpskerk (Gr.). Dat vinden de Noordenveldse burgemeester Klaas Smid en de Westerkwartierse wethouder Bé Schollema. Met het fonds moet 'het zware lijden' van omwonenden deels worden gecompenseerd en de leefbaarheid in dorpen worden versterkt.

Burgemeester Smid zegt samen met de gemeente Westerkwartier te kijken op welke manier een investeringsfonds in het leven moet worden geroepen. "Dat wij de gasopslag hebben, moet vertaald worden in fondsen voor het gebied. Ook inwoners moeten daarvan profiteren. Hoe dat precies wordt ingevuld, valt nog te bezien."

Geen spiegeltjes en kraaltjes

Wethouder Schollema neemt het Nationaal Programma Groningen (NPG) als voorbeeld voor het investeringsfonds. "Het NPG draagt daar bij aan de toekomst van het gebied", zegt hij. "Een investeringsfonds is wat mij betreft een wens en eis ineen. Zolang hier nog werkzaamheden zijn en wij dus een oplossing bieden bij de gascrisis, moeten de inwoners daar wat van merken."

De plannen voor een investeringsfonds zijn nog pril en moeten nader worden uitgewerkt, zegt Schollema. "Maar wat mij betreft wordt dat iets waar inwoners invloed op hebben en over mee kunnen praten. Het wordt soms een spel van spiegeltjes en kraaltjes genoemd, maar dat is echt niet de bedoeling. Ik zie in Groningen bij het NPG echt plannen ontstaan die een bijdrage leveren aan de toekomst van dorpen. Dat moet rondom Grijpskerk en Langelo ook gebeuren."

Omgevingstafels

Waar het geld voor een investeringsfonds vandaan moet komen, zal Schollema 'een biet zijn'. "Of dat nou het ministerie is of de NAM: dat is wat mij betreft een 'achterdeurgesprek'. Het maakt voor de inwoner bovendien niet uit. Als er maar geld komt."

De invulling van een investeringsfonds wordt uiteindelijk besproken aan zogeheten omgevingstafels. Aan deze omgevingstafels wordt gesproken tussen de gemeenten en inwoners uit het gebied, met de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat daarbij vooral hoe de lusten en lasten rondom de gasopslagen moeten worden verdeeld.

Wat te doen met kussengas?

Leendert Klaassen (oud-burgemeester van Zuidhorn en CDA-politicus) is begeleider bij die gesprekken. Hij zegt dat de eerste gesprekken 'in een open sfeer' zijn verlopen. "Het gesprek aan de omgevingstafels gaat nu vooral nog over wat er op dit moment onder de grond gebeurt. Over een investeringsfonds is het nog niet gegaan."

Klaassen denkt dat het gesprek in een later stadium over het investeringsfonds zal gaan. Wat er moet gebeuren met het kussengas (gas dat na het leeghalen van de gasopslag in Langelo overblijft om de benodigde bodemdruk in stand te houden), zal dan ook ter tafel komen. EZK heeft in een eerder stadium aangegeven te overwegen dit kussengas nog uit de grond te halen bij Langelo. Het kussengas is zelfs al onderdeel van het winningsplan.