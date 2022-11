Tientallen nieuwe meldingen van personeel Tuinland over misdragingen directeur

Vakbond CNV heeft in een week tijd meer dan vijftig nieuwe meldingen gekregen over het wangedrag van de vrouwelijke directeur van Tuinland. Daar zitten volgens de bond ook getuigenissen bij van nog niet eerder bekende schokkende gebeurtenissen. Bij het tuincentrum zijn volgens de melders nog weinig signalen van verandering merkbaar.

RTV Drenthe onthulde vorige week dat medewerkers van Tuinland doodsbang zijn voor een van de twee directeuren van het bedrijf. De vrouw schreeuwt tegen mensen, scheldt werknemers uit en dreigt personeelsleden de kop van hun romp te trekken.

Bij RTV Drenthe zijn inmiddels ook ruim twintig nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die willen vertellen over hun ervaringen bij Tuinland. Bij het bedrijf werken zo'n 350 medewerkers, verspreid over vier vestigingen.

'Kruipen voor je geld'

Het schreeuwen tegen niet alleen medewerkers, maar ook tegen klanten of leveranciers komt volgens het CNV in nagenoeg iedere melding terug. Maar er komen ook zorgelijke nieuwe verhalen binnen, vertelt CNV-bestuurder Sijtze de Bruine.

"We hebben meerdere keren gehoord dat werknemers die een oprotpremie of jubileumuitkering kregen bij de directeur op kantoor moesten komen. Mensen vertellen ons dat de directeur het geld dan op de grond gooide en ze van haar letterlijk 'moesten kruipen voor hun geld'", vertelt de vakbondsbestuurder.

Ook hebben (oud-)medewerkers aan de vakbond verklaard dat ze bij een ziekmelding toch naar het werk moesten komen. De Bruine: "Personeelsleden moesten dan daar maar laten zien dat ze echt ziek waren. We hebben ook e-mails van de directie in handen die dat soort verhalen bevestigen." Volgens de vakbondsbestuurder mag een werkgever niet vragen naar de medische situatie van een werknemer.

Directie 'houdt het klein'

De wantoestanden zijn volgens bronnen binnen Tuinland nog steeds het gesprek van de dag op de werkvloer. De betreffende directeur heeft zich daarentegen nog nauwelijks laten zien. Ze is volgens Tuinland het komende half jaar afwezig, maar dat zou niets te maken hebben met de onthullingen in de media.

"De directie probeert het klein te houden", vertelt een bron binnen het bedrijf. "Ze proberen het eigenlijk over te laten waaien en er wordt door de directie weinig over gesproken. Werknemers zijn wel erg verbolgen over de laconieke houding van de andere directeur, maar hij blijft volhouden dat het slechts om incidenten gaat."

Een ander meldt dat er sinds de onthullingen een sfeer van achterdocht heerst. Er is geen grote heksenjacht begonnen naar mensen die met media hebben gepraat. "Al is er wel een persoon op de man af gevraagd of die zijn verhaal aan het Dagblad van het Noorden heeft verteld", aldus De Bruine.

Personeelsbijeenkomst

Mede-directeur Girbe Drenth heeft een korte bijeenkomst gehouden met personeel van de vestiging in Assen. Daar benadrukte hij dat veiligheid bij Tuinland voorop staat en dat de directie dat beleid wil doorzetten. RTV Drenthe is in het bezit van een geluidsopname die tijdens die bijeenkomst is gemaakt.

Drenth trok eerder het boetekleed aan en hij verklaarde dat de directie zou stoppen met schreeuwen, schelden en bedreigen. Wanneer een medewerker tijdens de bijeenkomst vraagt of hij die beloftes uit de media schriftelijk wil vastleggen, zegt hij dat hij daar de meerwaarde niet van ziet.

Op de opname is ook te horen dat Drenth blij is met het onderzoek van de Arbeidsinspectie, maar vooral omdat hij zegt niets te kunnen met de anonieme verhalen in de pers en bij de vakbond. "Met berichten in de pers kan ik heel weinig. Het overvalt ons. We vinden het heel jammer dat dit via de pers gaat."

Hoe nu verder?

Vakbond CNV vindt het niet vreemd dat mensen anoniem willen blijven als ze hun verhaal doen. De Bruine: "Iedereen die ik spreek, zegt dat de directeur zo ontzettend eng is. Er zijn verhalen van mensen die niet naar kantoor durfden, mensen die van de spanning om naar werk te gaan zelfs moesten overgeven."

Het liefst wil de vakbondsbestuuder opnieuw in gesprek met de directie, maar wel als er concreet kan worden gepraat over maatregelen om nieuwe wantoestanden te voorkomen. In een eerder gesprek werden de meeste misdragingen van de directeur volgens De Bruine nog ontkend.