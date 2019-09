Drentse jeneverbes genomineerd voor Boom van het Jaar

Jan van Ginkel had de Drentse jeneverbes bij de organisatie van de wedstrijd, het SBNL Natuurfonds, ingezonden. “Ik ben liefhebber van jeneverbessen. Het zijn kenmerkende bomen voor de Drentse heide. Deze jeneverbos is uitzonderlijk in zijn grootte, dus ik wilde proberen om de boom op de lijst te krijgen."De vorm maakt de boom volgens Van Ginkel speciaal. "De takken zijn naar de grond gebogen en vormen daar weer wortels. Als je bij de stam staat word je omgeven door een haag van takken en stammen. Je staat dan als het ware binnenin de boom. Het is tekenend voor de vitaliteit van de jeneverbes dat hij zich zo op het droge zand weet te handhaven."Er is veel aandacht voor klimaatverandering en hitterecords worden bijna dagelijks gebroken. In de strijd tegen de klimaatverandering spelen bomen een belangrijke rol. Directeur SBNL Natuurfonds, Willem Schimmelpenninck van der Oije: “Bij SBNL Natuurfonds zijn we dagelijks bezig met biodiversiteit, natuurbehoud en natuurontwikkeling. Bomen spelen daarbij een hele belangrijke rol. Ze zijn ware multitaskers: ze produceren zuurstof, zorgen voor CO2-opslag, filteren kilo’s aan luchtvervuilende stoffen uit de lucht, zorgen voor wateropvang, koeling, biodiversiteit en dragen bij aan de gezondheid van de mensen. Door het organiseren van deze verkiezing wil SBNL Natuurfonds de bomen in Nederland en hun belang voor onze leefomgeving extra onder de aandacht van het publiek brengen”.Jan van Ginkel is ondertussen heel tevreden dat zijn inzending de Drentse nominatie is. Of de jeneverbes uit Siepelveen kan winnen van bijvoorbeeld de kabouterboom uit Saaxumhuizen is nog even afwachten. Tot 16 oktober kan er via deze website gestemd worden. De winnaar van de verkiezing gaat door voor de European Tree of the Year 2020.