Kritiek op uitvoering plannen Lelystad Airport

De kritiek gaat over de manier waarop het ministerie de zienswijzen heeft behandeld, die zijn ingediend naar aanleiding van de plannen rond Lelystad Airport. Dat schrijft RTV Oost In de SATL zijn vijftien lokale en regionale actiegroepen verenigd, waaronder ook de Drentse actiegroep 'Drenthe blijft stil' uit de gemeente Westerveld.In het voorjaar zijn door burgers en betrokken organisaties in totaal bijna 10.000 zienswijzen ingediend. In die zienswijzen kon men aangeven wat men vindt van de plannen rond het vakantievliegveld in de polder. Er zaten positieve zienswijzen bij, maar veruit het merendeel was kritisch of negatief. In totaal werd kritiek gegeven op 168.883 deelonderwerpen binnen het grote plan.Vlak voor het zomerreces stuurde de minister haar reactie in de Nota van Antwoord. Daarin worden volgens de Samenwerkende Actiegroepen veel kritiekpunten vermeden, antwoorden of uitleg werd niet gegeven. Verder heeft de minister volgens de actiegroepen veel feiten naast zich neer gelegd.Zo is in de Nota van Antwoord onder meer niet ingegaan op de verkeerde geluidsberekeningen. Verder is geen aandacht besteed aan de risico's op vogelaanvaringen en over de uitstoot van (ultra)fijnstof.Van de 168.883 aandachtspunten is slechts op drie punten een wijziging doorgevoerd. Het gaat volgens de actiegroepen dan over marginale punten zoals de definitie van laagvliegen.Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was men verrast over het kritische rapport. Toch is de actiegroepen verteld dat het ministerie ermee aan de slag gaat.Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen zegt: "De Nota van Antwoord zou het sluitstuk moeten zijn van de burgerparticipatie in dit proces. Maar nu is duidelijk dat er teveel vragen onbeantwoord zijn gebleven. Wij gaan ervan uit dat de minister die alsnog oppakt."