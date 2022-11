Assen plaatst doneerringen op prullenbakken om zwerfafval tegen te gaan

Geen plastic flesjes meer weggooien in een afvalbak, maar ze in een speciaal rekje hangen. Dat is het idee van de doneerringen die sinds kort aan de afvalbakken zijn gehangen in de Asser binnenstad en bij de Baggelhuizerplas.

Andere mensen kunnen deze vervolgens verzamelen en inleveren voor statiegeld. Sinds vorig jaar zit er statiegeld op kleine petflessen en vanaf 31 januari 2022 geldt dit ook voor blikjes.

Zwerfafval tegengaan

Het doel van de doneerringen is om zwerfafval tegen te gaan en recycling van plastic en blik te stimuleren. Maar de ringen hebben ook een ander voordeel, vertelt initiatiefnemer en D66-raadslid in Assen Dorien van de Kant. "Minder draagkrachtige mensen kunnen deze flessen inleveren en het statiegeld krijgen. Of kinderen kunnen de flessen pakken om zo een leuk zakcentje te verdienen", aldus Van de Kant.

Onlangs diende Van de Kant samen met de SP, GroenLinks en Stadspartij PLOP een motie in voor een proef met de ringen. De motie werd unaniem aangenomen door de raad.

In andere steden wordt deze opruimmethode al gebruikt, zoals in Eindhoven en Breda. Ook in het buitenland is de ring bekend, in landen als Duitsland en Denemarken. "Daar blijkt al dat het zwerfafval door dit initiatief vermindert", aldus Van de Kant.

Uitbreiding