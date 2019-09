Al 100 jaar korfbal in Zuidwolde: 'Het is een echte familiesport'

Jarenlang speelden ze beiden in het eerste team van de club en nog steeds zijn ze iedere week bij ZKC'19 aan de slag.Het eerste moment dat Jan Wemmenhove bij de club kwam, weet hij nog. "Je mocht pas bij de club als je tien jaar was. Op mijn verjaardag ben ik gelijk lid geworden, samen met mijn buurjongen.'' Dit is nu 63 jaar geleden. Ook Arend Mulder begon op zijn tiende bij de club. ''Het is een echte familiesport'', vertelt Arend. Zo korfbalde zijn broer bij de club, net als zijn oudste en jongste zusje. Nu woont hij op 30 meter afstand van de kantine. ''Dat is toeval'', lacht hij.Maar naast spelen hebben beide mannen nog veel meer andere taken. "Ik deed altijd het Toto en Lotto gebeuren. Ik speelde natuurlijk jarenlang bij de club, zat in het bestuur en runde de kantine,'' vertelt Jan. Ook Arend is meer dan alleen een speler. "Ik trainde ook vooral jeugdploegen en de laatste jaren werk ik als vrijwilliger voor het onderhoud".Dit doet hij samen met Jan. "Elke woensdagochtend zijn we bij de club. Iedere week vegen wij de velden aan met kunstgras. Beetje netjes houden en onkruid weghalen,'' vertelt Arend.Jan Wemmenhove heeft mooie herinneringen aan de kampioenschappen. ''Die waren wel het mooiste. En de derde helft. Ik speelde ongeveer twaalf jaar bij het eerste, toen kwam er een blessure.'' Die blessure gooide roet in het eten, maar Jan Wemmenhove bleef spelen. Na 56 jaar kreeg Jan weer een blessure. ''Toen was het gebeurd,'' vertelt hij.Arend heeft mooie herinneringen aan het eerste. "Ik speelde samen met mijn vrouw.'' Ze leerden elkaar kennen bij de korfbal, maar woonden ook beiden in Zuidwolde. "We hebben heel lang samen in het eerste gespeeld. Later hebben wij met vijf stellen uit het eerste een eigen team opgericht. Vier stellen speelden, het andere stel moest op de kinderen passen.''De keuze voor korfbal was snel gemaakt door Jan. "Er was toen niets anders in Zuidwolde. Dat is nu anders, tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden. Dat kan je niet meer vergelijken." Ook het spel is veranderd volgens Jan. "Het is nu veel sneller en technischer. Vroeger speelden wij in drie vakken korfbal, een aanval, een middenvak en een verdedigingsvak. De vakken zijn nu bijvoorbeeld een stuk kleiner."Korfballen zit er voor de mannen niet meer in. Al kunnen ze het soms niet laten om toch even een balletje te gooien. Arend: "Ja als mijn kleinkinderen langskomen, dan spelen wij nog weleens een potje".Gisteren kreeg de korfbalclub de koninklijke erepenning vanwege het honderdjarige bestaan. De onderscheiding werd uitgereikt door commissaris van de koningin Jetta Klijnsma.