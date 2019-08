Noorden krijgt tientallen miljoenen voor waterstof: 'Geweldige impuls'

"Het is ontzettend mooi dat dit gelukt is. Een geweldige impuls voor het Noorden", jubelt Stelpstra. "We hebben er hard aan getrokken en dit resultaat mag er zijn. Het is geen kleine subsidie. Uiteindelijk gaat het tot 90 miljoen aan investeringen opleveren op het gebied van waterstof. Dat is een gigantische beweging. Daarmee zijn wij leidend in de regio in Europa."Het Noorden kan alvast aan het werk met zo'n 20 miljoen euro. "Daar moeten we nu de projecten heel concreet voor gaan maken en in januari aanleveren", zegt de gedeputeerde. "Dat vereist nog het nodige werk, maar we zijn gelukkig al aan de gang gegaan met allerlei projecten."Volgens Stepstra speelt waterstof een voorname rol in de energietransitie. "Je kunt het heel goed gebruiken als grondstof voor de chemische industrie, als brandstof of het verwarmen van huizen. En je kunt het heel mooi 'groen maken' door het uit zon en wind te produceren."