Maak een selfie tussen het afval van de VAM-berg

De vloerschildering verbeeldt op deze bijzondere locatie, op het hoogste punt van Drenthe, de thema’s natuur, afval en duurzaamheid. Het 3D-kunstwerk is een idee van Stichting Het Drentse Landschap; het is een selfiespot in het midden van informatiecentrum De Blinkerd.Leon Keer leerde schilderen in de praktijk van het ontwerpen en uitvoeren van grote reclamemuurschilderingen voor multinationals als Coca Cola, Heineken en Absolut. Hij voerde opdrachten uit in Europa, de Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Nieuw Zeeland, Mexico en diverse Aziatische landen. Toen Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was, maakte Keer in opdracht van het Fries Museum een groot aantal straattekeningen. Deze tekeningen waren een ode aan kunstenaar M.C. Escher.Kunstenaar Leon Keer is zich continu bewust van mooi versus lelijk. Hij verbeeldt en vergroot dit contrast, dat hij ziet als metafoor voor elk mensenleven. Zijn schilderijen verbeelden zijn gedachten: "de beschouwer confronterend met de huidige zieke tijdgeest, met zichtbaar bederf tegenover een tijdloos verlangen naar ongeschonden schoonheid."Leon Keer is toonaangevend kunstenaar in de 'anamorfische' kunst op straat. Een anamorfose is een vertekende afbeelding, die er, gezien vanuit een bepaalde hoek of onder bepaalde optische voorwaarden, realistisch uitziet. De foto’s van zijn werk worden over de hele wereld via social media gedeeld. Vanaf morgen ook vanuit het hoogste punt van de Culturele Gemeente van Drenthe! Het is zeker de moeite waard om de klim op de fiets of te voet te maken. En als je er toch bent: maak een foto en deel die via social media met de hashtag #KunstindeBlinkerd.