Politie onderzoekt verdacht gaslek in Emmen

De politie is een buurtonderzoek gestart na een verdachte gaslekkage bij de voormalige nachtclub Wonderland aan de Kapitein Nemostraat in Emmen.

Gisterochtend werd het lek ontdekt. Vervolgens werd de afdeling forensische opsporing ingeschakeld om onderzoek te doen. De politie wil weten of het lek iets te maken heeft met een melding twee dagen eerder. Wat die melding is, wil een woordvoerder niet zeggen.

"We hebben reden om extra sporenonderzoek te doen", aldus de woordvoerder. Naast een buurtonderzoek wil de politie ook camerabeelden krijgen. "We kijken of er een verband is tussen de meldingen."