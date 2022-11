Bernadette van den Berg lijsttrekker ChristenUnie Provinciale Statenverkiezingen

Op plaats 2 staat Gerben Brandsema uit Meppel, die tot voor kort fractievoorzitter in de stad Groningen was. Plek 3 wordt ingenomen door Karolien Pouwels uit Hollandscheveld. Zij was eerder raadslid voor de ChristenUnie in Leusden. Huidig gedeputeerde Tjisse Stelpstra is op plek 27 lijstduwer. Hij heeft aangegeven weer beschikbaar te zijn als gedeputeerde.