Koninklijk lintje voor Dick Rubingh (73) uit Zuidlaren

De 73-jarige Rubingh staat bekend als een sociaal en collegiaal persoon. Hij wordt omschreven als een bevlogen man die met veel enthousiasme en energie zich inzet waarbij het naoberschap voorop staat.Rubingh bekleedde van 1971 tot 2001 diverse functies binnen FC Zuidlaren. Ook was hij van 2011 tot 2015 als vrijwilliger betrokken bij het Nationaal Bus Museum in Hoogezand als suppoost, rondleider en buschauffeur. Van 2013 tot 2018 was Rubingh bovendien als vrijwilliger verbonden aan Molenmuseum De Wachter. Hij verzorgde rondleidingen en was suppoost.Sinds 2015 is Rubingh actief als voorzitter/penningmeester van de bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren. Hij is tevens mede-oprichter van Stichting Vrienden van Nieuw Laarhof en bekleedt nu de functie van voorzitter.Rubingh is sinds 2001 mantelzorger voor zijn echtgenote.