'Zwemtoezicht bij Kleine Rietplas Emmen moet terugkomen'

Rob van Bommel, voorzitter van de Reddingsbrigade Zuid-Oost Drenthe, kijkt er met weemoed op terug. "De subsidie hield toen op. En daarna is er eigenlijk nooit meer over gesproken met de gemeente."Op een zomerse dag trekken hordes mensen naar de Grote en de Kleine Rietplas om verkoeling te zoeken. Binnenkort kan er ook gezeild en gekanood worden op het Emmense water. Afgelopen week verdronk er een 35-jarige man uit Emmen in de Kleine Rietplas. Is het niet hoog tijd dat het zwemtoezicht terugkomt in Emmen?"Wij zijn daar zeker gevoelig voor", zegt Van Bommel. Sterker nog, binnenkort hebben we als Reddingsbrigade een gesprek met de burgemeester van Emmen. Dan gaan we het ook zeker hebben over de mogelijkheden om het toezicht van de Reddingsbrigade weer in te voeren."Toezicht bij activiteiten in en op het water is al verplicht als het gaat om evenementen. Daar is de Reddingsbrigade ook al druk mee. "Maar als er op een zonnige dag honderden mensen tegelijk naar de Kleine Rietplas gaan, dan is dat al een evenement op zich."Of de gemeente ermee akkoord gaat, weet de voorzitter nog niet. "Emmen heeft natuurlijk financiële problemen, bijvoorbeeld met Wildlands. Ik weet niet of de gemeente het wel wil of kan betalen." Als de Reddingsbrigade toezicht wil gaan houden, heeft ze daar 'een paar duizend euro subsidie per seizoen' voor nodig.Rob van Bommel hoopt dat er iets te regelen is met de gemeente. "Maar ik zeg er eerlijk bij, ook als er toezicht is, is dat nog geen garantie. Iemand kan nog steeds verdrinken, dat kan soms enorm snel gaan. Iemand verdwijnt onder water en weg. Dan kun je als Reddingsbrigade ook weinig meer uithalen."