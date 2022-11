Ondernemend Emmen over vol stroomnet: 'Met naoberschap moet het goed komen'

"Vanochtend ontvingen we mailtjes van bedrijven die meenden aangesloten te kunnen worden. Het antwoord is nee en dat is jammer." De teleurstelling druipt er af bij directeur Herman Idema van Ondernemend Emmen, belangenbehartiger van Emmer bedrijventerreinen. Deze morgen hoorde ook Idema het nieuws dat het stroomnet binnen Drenthe overvol is. Voor nieuwe bedrijven betekent dit dat vestigen lastig wordt. Voor bestaande bedrijven die bijvoorbeeld willen uitbreiden ook. De stekker kan wel het stopcontact in, maar het is voorlopig wachten tot er weer stroom is, aldus netbeheerders Tennet en Enexis.

Idema baalt, want ook in Emmen leeft de ambitie om zo snel mogelijk de overstap van gas naar elektrisch te maken. De oorlog in Oekraïne heeft die trend alleen maar aangewakkerd. "Maar nu kan die verduurzamingslag niet doorgaan. Veel ondernemers willen investeren in zonnepanelen op hun daken."

Portemonnee

Maar als je niet kunt terugleveren, dan heeft het weinig zin, aldus de directeur. Terwijl er baat bij is. "Grote bedrijven die inzetten op verduurzaming, die voelen dat uiteindelijk in hun portemonnee. Maar nu ziet het er naar uit dat het netwerk de komende drie jaar op slot zit."

Idema is wel enigszins positief over het idee van 'spits mijden'. Bedrijven krijgen in dat geval een vergoeding als zij op piekmomenten geen gebruik maken van het net. Het plan moet helpen om extra ruimte op het netwerk te creëren. Idema hoopt dat het regionale bedrijfsleven in dat scenario elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte op het stroomnet gunt.

Naoberschap

Idema: "Aan de situatie kunnen we nu niets veranderen: we zullen er samen uit moeten komen. Maar we zijn allemaal Drenten dus qua noaberschap moet het toch goed komen."