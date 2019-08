Vrouw uit Meppel vrijgelaten in moordzaak Halil Erol

De onderzoeksrechter laat weten dat er onvoldoende redenen waren om haar langer vast te houden. Dat meldt RTV Oost De vrouw uit Meppel is niet de enige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Erol. Zo zit haar plaatsgenoot, de ex-tbs'er Matthias M., ook nog vast. Hij werd in juli aangehouden en zit momenteel in voorarrest. Begin augustus besloot het gerechtshof dat die verdachte de komende twee maanden nog in voorarrest blijft.Daarnaast blijft de Haarlemse ex van Erol ook in beeld bij de politie. De in juni vrijgelaten vrouw is nog altijd een verdachte in de zaak.Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010. Een maand later werd zijn auto brandend aangetroffen in Haren, zonder kenteken. In Eesveen en Wanneperveen werden later dat jaar en in 2013 lichaamsdelen van Erol in zakken teruggevonden. Zijn handen en hoofd zijn nooit gevonden.